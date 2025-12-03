Kärntner Holzbranche ist echter „Hidden Champion“

Wenn man in der Wirtschaft von Hidden Champions spricht, ist meist die Rede von enorm erfolgreichen Betrieben abseits bekannter Zentren. Aber in Kärnten fliegt eine ganze Branche ein wenig unter dem Radar, liefert aber beachtliche Zahlen. Dabei „wächst uns dieser Rohstoff ins Fenster hinein“, wie Landesvize Martin Gruber unlängst scherzte.