Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Während Fußball-WM

Trump-Beauftragter schließt Fan-Razzien nicht aus

Fußball International
03.12.2025 22:52
US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino
US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino(Bild: AFP/YOAN VALAT)

Der FIFA-Beauftragte des Weißen Hauses, Andrew Giuliani, schließt nicht aus, dass Fans bei den Spielen der Fußball-WM durch Beamte der Einwanderungsbehörde ICE festgenommen werden!

0 Kommentare

Auf eine entsprechende Frage sagte der Sohn des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters und Anwalts von US-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani: „Ich kenne den Präsidenten seit 25 Jahren. Der Präsident schließt nichts aus, was dazu beiträgt, die Sicherheit der amerikanischen Bürger zu erhöhen.“

Auf der Pressekonferenz in Washington verglich Giuliani die Abwehr der deutschen Nationalmannschaft mit den Sicherheitsmaßnahmen der USA. Deutschland habe eine sehr, sehr starke Abwehr. „Wir denken gerne, dass ihre Fußball-Abwehr wie die nationale Sicherheit der USA ist, eine starke Abwehr, die sehr schwer zu überwinden ist.“

Lesen Sie auch:
FIFA-Präsident Gianni Infantino
Keine Transparenz
Human Rights Watch kritisiert FIFA-Friedenspreis!
03.12.2025

Giuliani zeigte sich zuversichtlich, dass viele Deutsche zur WM kommen. „Wir wissen, dass die Deutschen überall hinreisen, wo die Weltmeisterschaft stattfindet. Sie werden sicherlich auch bei der diesjährigen Weltmeisterschaft dabei sein. Sie werden wahrscheinlich weit im Turnier kommen.“ Der FIFA-Beauftragte des Weißen Hauses verwies darauf, dass Deutsche – wie auch Österreicher – kein Visum für die Einreise brauchen, sondern stattdessen online einen sogenannten Esta-Antrag (Electronic System for Travel Authorization) stellen können. Das ist ein Programm, bei dem Bürger sich ohne Visum etwa für ihren Urlaub in den Vereinigten Staaten aufhalten können.

Lesen Sie auch:
Donald Trump (re.) gemeinsam mit Gianni Infantino (Mitte)
Machtkampf vor WM
Trump droht: „... dann würde ich Gianni anrufen“
15.10.2025

Fragen zu Einreiseproblemen
Bei der Pressekonferenz musste sich Giuliani vielen Fragen zu möglichen Einreiseproblemen stellen, ob Fans an der Grenze aufgehalten werden, weil sie vielleicht an Protesten teilgenommen hatten oder etwas Kritisches auf Facebook oder X gepostet haben. Der FIFA-Beauftragte des Weißen Hauses ging darauf nicht explizit ein. Er sagte lediglich, es stimme nicht, dass Trump Einwanderer nicht willkommen heiße. Er habe nur gesagt, dass er sicherstellen möchte, dass Menschen legal in die Vereinigten Staaten einreisen könnten. „Auf diese Weise können wir auch sicherstellen, dass die Spiele und andere Veranstaltungen sicher sind.“

Giuliani kündigte an, dass die Fans, die ein Visum brauchen, damit rechnen könnten, dass ihr Antrag deutlich schneller als normal bearbeitet werde. So mussten Besucher aus Brasilien 2023 noch ein Jahr auf ihr Visum warten, nun seien es zwei Monate. Generell gelte, wer ein Ticket habe, der komme bei der Visavergabe vorne in die Schlange.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
314.668 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
128.972 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
118.091 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1101 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
801 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Außenpolitik
So will EU-Kommission russisches Vermögen nutzen
560 mal kommentiert
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und EU-Kommissionspräsidentin Ursula ...
Mehr Fußball International
Premier League
Arsenal und Glasner siegen, Blamage für Chelsea
Während Fußball-WM
Trump-Beauftragter schließt Fan-Razzien nicht aus
DFB-Pokal
FC Bayern gewinnt trotz Querfeld-Doppelpack
Auch Zlatan dabei
Überraschende Olympia-Ehre für Alisha Lehmann
La Liga
Mbappe-Doppelpack! Real zaubert sich zum Sieg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf