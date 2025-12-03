Trump-Beauftragter schließt Fan-Razzien nicht aus

Fragen zu Einreiseproblemen

Bei der Pressekonferenz musste sich Giuliani vielen Fragen zu möglichen Einreiseproblemen stellen, ob Fans an der Grenze aufgehalten werden, weil sie vielleicht an Protesten teilgenommen hatten oder etwas Kritisches auf Facebook oder X gepostet haben. Der FIFA-Beauftragte des Weißen Hauses ging darauf nicht explizit ein. Er sagte lediglich, es stimme nicht, dass Trump Einwanderer nicht willkommen heiße. Er habe nur gesagt, dass er sicherstellen möchte, dass Menschen legal in die Vereinigten Staaten einreisen könnten. „Auf diese Weise können wir auch sicherstellen, dass die Spiele und andere Veranstaltungen sicher sind.“