Sänger Tim Bendzko spricht erstmals über Ehe-Aus

Tim Bendzko (40) hat erstmals öffentlich über die Trennung von seiner früheren Frau gesprochen. „Meine Ehe hat nicht funktioniert“, erklärte er in einem Instagram-Video. Dazu schrieb er: „Manchmal trennen sich Wege. Das ist schmerzhaft. Aber eine echte Verbindung lebt auch nach einer Trennung weiter.“