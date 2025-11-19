Vorteilswelt
In Song verarbeitet

Sänger Tim Bendzko spricht erstmals über Ehe-Aus

Society International
19.11.2025 14:54
Tim Bendzko spricht über sein Ehe-Aus und hat die Trennung in einem Song verarbeitet.
Tim Bendzko spricht über sein Ehe-Aus und hat die Trennung in einem Song verarbeitet.(Bild: APA/KLAUS TITZER)

Tim Bendzko (40) hat erstmals öffentlich über die Trennung von seiner früheren Frau gesprochen. „Meine Ehe hat nicht funktioniert“, erklärte er in einem Instagram-Video. Dazu schrieb er: „Manchmal trennen sich Wege. Das ist schmerzhaft. Aber eine echte Verbindung lebt auch nach einer Trennung weiter.“

Der Musiker äußert sich nur selten über sein Privatleben und hat den Namen seiner früheren Frau nie öffentlich genannt. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, den Bendzko erstmals Anfang 2021 in sozialen Medien erwähnte.

„Trennung war unglaublich schmerzhaft“
Grund, nun über die Trennung zu reden, sei der Track „Immer“ von seinem Album „Alles, nur nicht zurück“, das im Jänner erscheinen soll. Oft verarbeite er in seinen Texten persönliche Emotionen, ohne zu verraten, worum es konkret gehe, sagt Bendzko.

Hier sehen Sie das Posting von Tim Bendzko, in dem der Sänger über sein Ehe-Aus spricht:

Aber: „In meinem Song ,Immer‘ ist es so offensichtlich, dass ich es lächerlich fänd‘, den Kern nicht beim Namen zu nennen.“

Lesen Sie auch:
Zeigt „Weltretter“
Sänger Tim Bendzko ist Papa: „Verstärkung da“
01.01.2021

In dem Lied gehe es um seine Trennung und darum, was das für ihn bedeute. „Die Trennung war unglaublich schmerzhaft und fühlt sich an, als wär ich gescheitert.“ Aber es überwiege die Dankbarkeit und Würdigung für die gemeinsame Zeit.

