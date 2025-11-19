Sänger Tim Bendzko spricht erstmals über Ehe-Aus

Tim Bendzko (40) hat erstmals öffentlich über die Trennung von seiner früheren Frau gesprochen. „Meine Ehe hat nicht funktioniert“, erklärte er in einem Instagram-Video. Dazu schrieb er: „Manchmal trennen sich Wege. Das ist schmerzhaft. Aber eine echte Verbindung lebt auch nach einer Trennung weiter.“
Der Musiker äußert sich nur selten über sein Privatleben und hat den Namen seiner früheren Frau nie öffentlich genannt. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, den Bendzko erstmals Anfang 2021 in sozialen Medien erwähnte.
„Trennung war unglaublich schmerzhaft“
Grund, nun über die Trennung zu reden, sei der Track „Immer“ von seinem Album „Alles, nur nicht zurück“, das im Jänner erscheinen soll. Oft verarbeite er in seinen Texten persönliche Emotionen, ohne zu verraten, worum es konkret gehe, sagt Bendzko.
Hier sehen Sie das Posting von Tim Bendzko, in dem der Sänger über sein Ehe-Aus spricht:
Aber: „In meinem Song ,Immer‘ ist es so offensichtlich, dass ich es lächerlich fänd‘, den Kern nicht beim Namen zu nennen.“
In dem Lied gehe es um seine Trennung und darum, was das für ihn bedeute. „Die Trennung war unglaublich schmerzhaft und fühlt sich an, als wär ich gescheitert.“ Aber es überwiege die Dankbarkeit und Würdigung für die gemeinsame Zeit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.