„War Fehler, war scheiße“, aber Kraft versöhnlich

„Es war ein Fehler, es war scheiße, aber für mich ist es vergessen“, meinte Stefan Kraft. Mit Freude sieht aber auch er dem Wiedersehen mit den Norwegern beim Auftakt in Lillehammer nicht entgegen. „Es werden nicht meine besten Freunde werden, aber sie dürfen sich natürlich wieder blicken lassen und wieder mitspringen, das ist klar.“ Ähnlich äußerte sich Jan Hörl: „Es ist gut, dass sie wieder zurückkommen. Wir brauchen die Nation Norwegen“, sagte Hörl. „Man soll fair kämpfen, das werden sie jetzt sicher tun, jetzt haben sie eh eine auf den Deckel gekriegt.“