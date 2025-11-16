Arabischer Zauber im Oman

Zum Klima: Ab Oktober wird es im Oman langsam erträglich, es kann aber immer noch über 40 Grad haben. Die Luftfeuchtigkeit ist in den Küstenstädten sehr hoch und drückend, nur wenige Kilometer im Landesinneren ist die Hitze trockener und damit besser wegzustecken. Die eigentliche Herausforderung für die meisten Touristen wird der Wechsel zwischen der Hitze im Freien und der gefühlten Kälte im Inneren der meisten Gebäude sein: In Einkaufszentren oder Hotels hat es gut 20 Grad weniger als im Freien, selbst Ramschläden am Straßenrand – an drei von vier Seiten offen – werden hier mit gewaltigen Standgeräten klimatisiert.