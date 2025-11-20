Winter-Härtetest für Fahrzeuglenker im Schnee

Auch Innsbruck startete weiß in den Tag

Schnee fiel am Donnerstag bis in tiefe Lagen. Auch die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck präsentierte sich weiß. Generell startete der Tag in der Westhälfte Österreichs bereits mit vielen Wolken, und von Westen her wurden und werden Schnee und Schneeregen immer häufiger. „Die Schneefallgrenze liegt zwischen 300 und 600 Meter Seehöhe. Weiter im Osten und Südosten zeigt sich zunächst abseits von Nebelfeldern noch zwischendurch kurz die Sonne, ehe auch hier dichte Wolken vorherrschen“, hieß es etwa vonseiten der GeoSphere Austria.