An diesen Spielzeugen können Kinder ersticken

Und zwar handelt es sich um die Spielzeuge „Pop-it Spinner: Leopard“ und „Pop-it Spinner: Affe“ aus der Kleinkinderserie „Play+“.

Laut Aussendung vom Donnerstag können sich beim Gebrauch der genannten Artikel Kleinteile ablösen, es bestehe Erstickungsgefahr. „Die Produkte dürfen ab sofort nicht mehr verwendet werden“, hieß es daher.

Diese Produkte werden zurückgerufen: