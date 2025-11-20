Vorteilswelt
Weltweites Problem

Wachsende Kluft: Die Reichen werden immer reicher

Wirtschaft
20.11.2025 10:27
Erneut wird eine Reichen-Steuer gefordert.
Erneut wird eine Reichen-Steuer gefordert.(Bild: Framestock - stock.adobe.com)

Die Entwicklungsorganisation Oxfam prangert wachsende Ungleichheit unter den Menschen weltweit an.

Das Vermögen der Milliardäre in den G20-Staaten sei im vergangenen Jahr um 2,2 Billionen Dollar (1,9 Billionen Euro) gewachsen, rechnete Oxfam vor dem G20-Gipfeltreffen in Südafrika aus. Damit könne man 3,8 Milliarden Menschen aus der Armut befreien.

Der G20-Gipfel beginnt am Samstag in Johannesburg. Die Gruppe der G20 umfasst die stärksten Industrienationen und aufstrebenden Volkswirtschaften. Oxfam kommt in seiner Analyse zu dem Ergebnis, dass die Milliardärinnen und Milliardäre in den G20-Ländern ihr Vermögen innerhalb eines Jahres um 16,5 Prozent von 13,4 Billionen US-Dollar auf 15,6 Billionen US-Dollar erhöht haben.

Ungleichheit wichtiges Thema des G20-Gipfels
Die jährlichen Kosten zur Bekämpfung der Armut von 3,8 Milliarden Menschen, die derzeit unterhalb der erweiterten Armutsgrenze der Weltbank von 8,30 US-Dollar pro Tag und Kopf leben, betragen demnach 1,65 Billionen US-Dollar.

Lesen Sie auch:
Eine Studie zeigt jetzt, mit welchem Vermögen man hierzulande zur Elite gehört.
Krone Plus Logo
Zahlen für Österreich
Vermögen im Vergleich: Ab wann bin ich „reich“?
19.06.2025
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Reichtum bis Exzess: USA auf Weg zur Oligarchie
31.10.2025

Oxfam forderte von den Staats- und Regierungschefs der G20, sich für die Einrichtung eines internationalen Gremiums gegen Ungleichheit einzusetzen und die Besteuerung von Superreichen voranzutreiben. Die Bekämpfung der Ungleichheit soll ein zentrales Thema bei dem G20-Treffen sein.

