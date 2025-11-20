Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sondergesandter geht

Kiew verliert wichtigen Fürsprecher im Weißen Haus

Außenpolitik
20.11.2025 08:54
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (li.) mit dem Ukraine-Sondergesandten Keith ...
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (li.) mit dem Ukraine-Sondergesandten Keith Kellogg im Juli in Kiew(Bild: AFP/Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE )

Im Hin-und-her der Regierung Trump, die sich zeitweise wieder Putin annäherte, war er ein beständiger Fürsprecher für die Ukraine: Jetzt will der Ukraine-Sondergesandte der USA, Keith Kellogg, die Regierung verlassen.

0 Kommentare

Kellogg plant, im Jänner sein Amt niederzulegen. Das habe er Vertrauten mitgeteilt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf vier Insider. Als Sondergesandter der US-Regierung müsste Kellogg im Jänner 2026 erneut für 360 Tage im Amt bestätigt werden. Der pensionierte Generalleutnant habe nun angedeutet, das als Zeitpunkt für seinen Abgang zu wählen, anstatt sich verlängern zu lassen.

Offenes Ohr in der Trump-Regierung
Gegenüber dem „Kyiv Independent“ bestätigte das Weiße Haus den Rückzug Kelloggs. Europäische Diplomaten schätzten ihn als offenes Ohr in der Trump-Regierung, die zeitweise Moskaus Sicht auf die Ursprünge des Ukraine-Krieges zuneigte. Für Kiew ist der Abgang somit ein herber Verlust – und die nächste schlechte Nachricht auf Diplomatie-Ebene.

Lesen Sie auch:
Die USA deuten an, der Ukraine Marschflugkörper liefern zu wollen.
Angriffe mit US-Waffen
Trump-Berater Kellogg gibt Ukraine grünes Licht
29.09.2025
Große Zugeständnisse
Hoffnung für Kiew: US-Vorschlag für Kriegsende
19.11.2025

Denn zuvor war am Mittwoch ein neuer Vorschlag der USA zur Beendigung des Krieges an die Ukraine übermittelt worden. Er enthält offenbar Maximalforderungen Moskaus: So sieht der Plan vor, dass die Ukraine die Krim und weitere von Russland kontrollierte Gebiete abtritt sowie ihre Armee auf 400.000 Soldaten verkleinert. Zudem solle Kiew alle Langstreckenwaffen abgeben.

Konflikt mit Witkoff
Der Entwurf könnte Mitgrund für den Abgang Kelloggs sein: Er war Medienberichten zufolge in Konflikt mit dem US-Friedensbeauftragten Steve Witkoff geraten, der den Friedensplan vorangetrieben hatte.

Porträt von Matthias Fuchs
Matthias Fuchs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
224.983 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
174.795 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
161.657 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
771 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Außenpolitik
Sondergesandter geht
Kiew verliert wichtigen Fürsprecher im Weißen Haus
Hitzige Gender-Debatte
FPÖ: „Es gibt nur Männer und Frauen – Punkt!“
Erneuter Kurswechsel
Trump gibt Epstein-Akten nun doch frei
Große Zugeständnisse
Hoffnung für Kiew: US-Vorschlag für Kriegsende
Nach Check im Spital
Putin spricht über seinen Gesundheitszustand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf