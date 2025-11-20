Kiew verliert wichtigen Fürsprecher im Weißen Haus

Kellogg plant, im Jänner sein Amt niederzulegen. Das habe er Vertrauten mitgeteilt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf vier Insider. Als Sondergesandter der US-Regierung müsste Kellogg im Jänner 2026 erneut für 360 Tage im Amt bestätigt werden. Der pensionierte Generalleutnant habe nun angedeutet, das als Zeitpunkt für seinen Abgang zu wählen, anstatt sich verlängern zu lassen.