„Alien-Technologie“ oder Komet? Die NASA klärt auf

Der Komet habe einige interessante Eigenschaften, die sich ein wenig von denen anderer Kometen in unserem Sonnensystem unterscheiden, räumt er ein. Aber 3I/ATLAS verhalte sich wie ein Komet. Alles Daten würden darauf hindeuten, dass es sich bei dem kosmischen Besucher um einen natürlichen Himmelskörper handele, so der Experte. „Es ist ein Komet“, stellte Statler klar. Das genaue Verhalten eines Kometen und seine Bahn (siehe Grafik oben) sei bei Temperaturänderungen (diese sind Folge der Annäherung an die Sonne, Anm.) immer „ein bisschen unvorhersehbar“, so der Forscher.