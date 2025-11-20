Selenskyj kauft, Europa zahlt

ANDERERSEITS macht dieser geplante Ankauf von 100 französischen Rafale-Jets, der ja etliche Milliarden kosten sollte, wieder einmal deutlich, wie das mit der Unterstützung der Ukraine läuft: Selenskyj schafft an – gleich, ob wie in diesem Fall in Frankreich oder wie zumeist in den USA – und die Europäer sollen zahlen. Die Finanzierung des aktuellen Deals zwischen Macron und Selenskyj blieb nämlich offen, wobei die Bezahlung durch die EU angedeutet wurde. Und wenn es heißt EU, dann heißt das: die EU-Nettozahler, also primär die Deutschen und auch wir Österreicher.