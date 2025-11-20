S-Bahn-Sperre trifft auch Wiens Flughafen massiv

Während für Passagiere des CAT (City Airport Train) ein Ersatzverkehr mit bis zu vier Bussen pro Stunde eingerichtet werden soll, wird die Flughafen-Schnellbahn S7 in der Baustellenzeit in St. Marx starten und enden. Die Haltestelle soll in der Baustellenzeit als Wendebahnhof fungieren. Besonders bitter: Ein Schienenersatzverkehr ist aus heutiger Sicht nicht geplant. REX7-Züge sollen teilweise zum Hauptbahnhof umgeleitet werden. Es gibt aber noch viele Unklarheiten.