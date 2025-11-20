Vorteilswelt
Emotionaler Insta-Post

Olympiasiegerin kündigt ihr Karriereende an

Ski Nordisch
20.11.2025 10:40
(Bild: GEPA)

Langlauf-Olympiasiegerin Jessie Diggins hat ihren Rücktritt nach Saisonende angekündigt. Auf Instagram hat sie dazu eine emotionale Nachricht gepostet – inklusive Foto aus Kindheitstagen. 

„Es wird mir schwerfallen, mich von diesem Sport und diesem Team zu verabschieden, das ich so sehr liebe“, schrieb die 34-Jährige auf Instagram. Sie freue sich aber darauf, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

„Lustiges Jahr“
Die US-Amerikanerin gewann 2018 in Pyeongchang Olympia-Gold im Teamsprint sowie weitere Olympia- und WM-Medaillen. Außerdem holte sie 2021, 2024 und 2025 den Gesamtweltcup.

Jessie Diggins
Jessie Diggins(Bild: GEPA)

Sie will ihrer Karriere aber mit einigen weiteren Höhepunkten abschließen. So betont sie auch auf Instagram: „Wir haben noch ein lustiges Jahr vor uns!“

