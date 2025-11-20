Olympiasiegerin kündigt ihr Karriereende an

Langlauf-Olympiasiegerin Jessie Diggins hat ihren Rücktritt nach Saisonende angekündigt. Auf Instagram hat sie dazu eine emotionale Nachricht gepostet – inklusive Foto aus Kindheitstagen.
„Es wird mir schwerfallen, mich von diesem Sport und diesem Team zu verabschieden, das ich so sehr liebe“, schrieb die 34-Jährige auf Instagram. Sie freue sich aber darauf, ein neues Kapitel aufzuschlagen.
„Lustiges Jahr“
Die US-Amerikanerin gewann 2018 in Pyeongchang Olympia-Gold im Teamsprint sowie weitere Olympia- und WM-Medaillen. Außerdem holte sie 2021, 2024 und 2025 den Gesamtweltcup.
Sie will ihrer Karriere aber mit einigen weiteren Höhepunkten abschließen. So betont sie auch auf Instagram: „Wir haben noch ein lustiges Jahr vor uns!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.