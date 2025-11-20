Junger Papa starb zwei Wochen nach Sturz im Spital

Schock in der Mühlviertler Gemeinde Peilstein (OÖ): Zwei Wochen nach einem Sturz bei einer Lokaltour mit Freunden erlag ein 35-Jähriger im Linzer Kepler Uni-Klinikum seinen Verletzungen. Er war nachts in Oepping drei Meter tief über eine Mauer gestürzt.
Der letztlich tödliche Unfall war in der Nacht auf 9. November in Oepping im Oberen Mühlviertel passiert. Eine Gruppe von Freunden machte einen Lokalwechsel, ging vom Gasthaus zur Disco, die sich etwas außerhalb des Ortszentrums befindet. Plötzlich bemerkten sie, dass einer fehlte. Die Freunde suchten den Weg ab, fanden schließlich am Fuß einer drei Meter hohen Mauer den 35-Jährigen. Er war offenbar abgestürzt und nicht mehr ansprechbar.
Auf der Intensivstation betreut
Der schwer verletzte Peilsteiner wurde ins Linzer Uniklinikum eingeliefert, wo er auf der Intensivstation betreut wurde. Am Donnerstag wurde nun bekannt, dass der zweifache Jungpapa dort seinen Verletzungen erlegen ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.