Junger Papa starb zwei Wochen nach Sturz im Spital

Der letztlich tödliche Unfall war in der Nacht auf 9. November in Oepping im Oberen Mühlviertel passiert. Eine Gruppe von Freunden machte einen Lokalwechsel, ging vom Gasthaus zur Disco, die sich etwas außerhalb des Ortszentrums befindet. Plötzlich bemerkten sie, dass einer fehlte. Die Freunde suchten den Weg ab, fanden schließlich am Fuß einer drei Meter hohen Mauer den 35-Jährigen. Er war offenbar abgestürzt und nicht mehr ansprechbar.