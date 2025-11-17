Events & Hochzeiten in der Scheiblhofer World

The Scheiblhofer World in Andau vereint ikonische Eventräume mit erstklassiger Gastronomie und Hotellerie.
Mitten im burgenländischen Andau hat sich die Scheiblhofer World zu einer der außergewöhnlichsten Eventlocations Österreichs entwickelt. Hier trifft modernes Design auf Weingartenidylle, feinste Kulinarik auf professionelle Eventtechnik – und jedes Fest auf das gewisse Etwas.
Wo Genuss auf große Momente trifft
Das Herzstück ist die Hall of Legends, eine imposante Veranstaltungshalle mit rund 1.000 Quadratmetern Fläche, Bühne, einer eigenen Bar, Galerie und sonniger Terrasse. Ob glamouröse Gala, Firmenfeier oder Traumhochzeit – die Location bietet Platz für große Gefühle und sorgt durch die professionelle Eventtechnik für rauschende Nächte. „Unsere Hall of Legends ist wie geschaffen für besondere Momente“, heißt es aus dem Haus Scheiblhofer.
Inspiration zwischen Reben und Design
Wer es etwas ruhiger, aber nicht weniger eindrucksvoll mag, findet im Scheiblhofer The Resort den perfekten Ort für inspirierende Seminare, Workshops oder Tagungen. Die lichtdurchfluteten Räume mit direktem Zugang zur Terrasse sind modern ausgestattet und verbinden Arbeit, Genuss und Entspannung auf stilvolle Weise.
Auch private Feiern werden hier zu Erlebnissen: Von der romantischen Trauung bis zur ausgelassenen Feier lässt sich alles an einem Ort umsetzen – begleitet von erstklassiger Küche, Weinen aus dem eigenen Weingut und einem liebevoll gestalteten Rahmenprogramm, das vom Spaziergang durch die Weingärten bis zur exklusiven Weinverkostung reicht.
Luxus trifft Wohlgefühl
Damit auch nach dem Feiern niemand den Heimweg antreten muss, bietet Scheiblhofer The Resort gleich das passende Rundum-Erlebnis: 118 Zimmer und Suiten sowie ein 4.000 Quadratmeter großes Spa sorgen für erholsame Nächte und entspannte Tage danach.
Ob Seminar, Hochzeit oder großes Event – die Scheiblhofer World beweist, dass Stil, Genuss und Gastfreundschaft im Burgenland zu Hause sind. Hier wird aus jedem Anlass ein legendärer Moment.