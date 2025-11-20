Süß! Meghan knutscht in neuem Trailer mit Harry

Zu Weihnachten darf es auch mal richtig romantisch werden. Das dachte sich wohl Herzogin Meghan und knutschte in ihrem Weihnachts-Special von „With Love, Meghan“ einfach mal mit ihrem Harry.
Jetzt ist er endlich da, der erste Trailer zu „With Love, Meghan: Holiday Celebration“, der Spezialausgabe von Meghans Lifestyle-Show auf Netflix. Und gleich zu Beginn gibt es eine romantische Überraschung für die Fans der Herzogin von Sussex.
Romantische Szene mit Harry
Denn zu sehen ist dieses Mal auch Prinz Harry, der seiner Liebsten bei den Vorbereitungen für das große Fest hilft. Und dafür gibt‘s einen Kuss von Meghan! Eine Szene, die die Herzen der Fans des Paares wohl höherschlagen lässt.
Hier können Sie sich den Trailer zu „Wiht Love, Meghan: Holiday Celebration“ anschauen:
Mehr Einblicke in das Familienleben gibt Meghan bislang nicht, auch wenn die Fans vielleicht auf die eine oder andere Szene mehr mit Harry hoffen dürfen. Dafür verrät die Herzogin von Sussex gleich zu Beginn des Trailers, während sie zwischen Tannenbäumen herumhüpft: „Ich liebe die Weihnachtszeit.“
Ansonsten wird es bei der Weihnachts-Ausgabe von „With Love, Meghan“, die ab 3. Dezember zu sehen sein wird, wohl wieder allerlei Tipps für die perfekte Gastgeberin zu sehen geben. So zeigt sich Meghan im ersten Clip etwa beim Verzieren der Kekse, aber auch beim Zubereiten eines weihnachtlichen Drinks. Und natürlich beim Aussuchen des Christbaumes.
„Er liebt mich so mutig und bedingungslos“
In einem Interview mit dem Magazin „Harper‘s Bazaar“, dessen Cover sie ziert, schwärmte Meghan unterdessen in höchsten Tönen über ihren Ehemann. „Er liebt mich so mutig und bedingungslos, und er hat auch eine andere Perspektive, weil er Medien sieht, die ich nicht sehen würde“, sagte Meghan. „Niemand auf der Welt liebt mich mehr als er, deshalb weiß ich, dass er immer für mich da sein wird.“
Auf Instagram teilte Herzogin Meghan Ausschnitte des Shootings mit „Harper‘s Bazaar“:
Harry sei zudem jemand, „der diese kindliche Neugier und Verspieltheit hat“, schwärmte Meghan im Interview weiter. Eine Eigenschaft, die sie sehr angezogen habe.
Außerdem habe Harry „das in mir zum Vorschein gebracht“, fügte sie hinzu. „Das hat sich auf jeden Bereich unseres Lebens übertragen. Selbst im Geschäftsleben möchte ich, dass wir spielen und Spaß haben, Neues entdecken und kreativ sind.“
