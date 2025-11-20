Süß! Meghan knutscht in neuem Trailer mit Harry

„Er liebt mich so mutig und bedingungslos“

In einem Interview mit dem Magazin „Harper‘s Bazaar“, dessen Cover sie ziert, schwärmte Meghan unterdessen in höchsten Tönen über ihren Ehemann. „Er liebt mich so mutig und bedingungslos, und er hat auch eine andere Perspektive, weil er Medien sieht, die ich nicht sehen würde“, sagte Meghan. „Niemand auf der Welt liebt mich mehr als er, deshalb weiß ich, dass er immer für mich da sein wird.“