Nach Rassismusvorwürfen wurde Ex-Bulle beurlaubt

Zwischen 2012 und 2018 war Ernst Tanner Leiter der Nachwuchsabteilung von Red Bull Salzburg. Danach wechselte der Deutsche in die Major League Soccer (MLS) zu der Philadelphia Union, ist dort bis heute als Sportdirektor tätig. Im Jahr 2025 belegte der Klub in der Eastern Conference den ersten Tabellenplatz, ließ Lionel Messi mit Inter Miami (Dritter) hinter sich. In den Play-offs steigt in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen New York City FC (mit Ex-Bulle Hannes Wolf) das Conference-Halbfinale.