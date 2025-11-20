Böse Verletzung, aber Ski-Ass nimmt’s mit Humor

Bitterer Rückschlag für Ski-Rennläuferin Katie Hensien! Die US-Amerikanerin hat sich im Training in Levi das Schienbein gebrochen. Ihr Olympia-Traum gerät deshalb nun in Gefahr. Doch die 25-Jährige nimmt den Rückschlag mit Humor.
Auf Instagram postet die Technik-Spezialistin ein Foto, das sie mit Krücken in einem Aufzug zeigt. „Schaut so aus, als würde ich für die nächsten Wochen Milch trinken“, schreibt die 25-Jährige dazu.
Kein Start vor heimischem Publikum
Hensien nimmt den Rückschlag also mit einer Prise Humor. Denn gerade im Kampf um einen Startplatz bei den Olympischen Spielen ist die Verletzung für sie bitter. Zwar muss die US-Amerikanerin nicht operiert werden, aber sie fällt für mehrere Wochen aus.
Bedeutet: Sie kann nicht aktiv um einen der begehrten Kaderplätze kämpfen. Außerdem verpasst sie damit genau ihre Heimrennen in Copper Mountain.
