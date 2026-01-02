„Pretty Privilege“: Zwischen Schulbank und Charts

Hühnerhaus 36 statt überteuerte Scampis

Auch viele andere Tracks – darunter „La Bubu Freestyle“, „Zahide Did It Better“, „Uff Ya“ oder „FYP“ – variieren ähnliche Motive: Erfolg trotz jungen Alters, Selbstbewusstsein, Loyalität zu Lunatix und „Serdar Abi“. Auffällig ist, wie selbstverständlich Zah1de dabei Referenzen an ältere Künstlerinnen und Künstler einbaut – von Eve über Shirin David bis hin zu Kay One, ohne dass es wie bloßes Zitieren wirkt. Die Songs sind kurz, oft unter zweieinhalb Minuten lang, halten das Tempo aber hoch und machen das Album leicht konsumierbar.

Mit „Kotti d’Azur“ zeigt die Berlinerin eine persönlichere Seite. Es ist eher eine Hommage an ihre Lieblingsstadt und das Viertel Kreuzberg und wirkt wie ein versteckter Liebesbrief an das Kottbusser Tor – inklusive Alltagsdetails und Humor: „Ich muss zum Hühnerhaus 36, weil ich schwör‘, ich fühle keine Scampis“. Auch Zeilen über Bambi-Awards oder den Millionärsstatus klingen hier ironisch, gerade weil sie rückblickend Realität geworden sind. Trotz Glamour bleibt die Botschaft aber klar: Berlin bleibt wichtiger als jegliches Bling-Bling.