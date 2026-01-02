Betrunkener Lenker schlug mit Pkw einen Salto

Fahrzeug meldete Unfall über E-Call

Das Auto überschlug sich und landete im Straßengraben. Der Lenker hatte einen Schutzengel und stieg laut bisherigen Erkenntnissen unverletzt aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug. Über das E-Call-System des Autos wurde eine automatische Meldung des Unfalls an die Leitstelle übertragen. Als die Polizei eintraf, führte sie einen Alkotest bei dem 26-Jährigen durch. Dieser verlief positiv.