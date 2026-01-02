Betrunkener Lenker schlug mit Pkw einen Salto

Das Jahr hat für einen 26-jährigen Einheimischen im Tiroler Unterland gar nicht gut begonnen. Der Mann verursachte in Wiesing betrunken einen Unfall, bei dem sein Fahrzeug schwer beschädigt wurde und er in der Folge seinen Führerschein abgeben musste.
Am Neujahrstag gegen 9.30 Uhr war der 26-Jährige mit seinem Pkw auf der Austraße von Jenbach in Richtung Wiesing unterwegs. In einer leichten Rechtskurve sei das Fahrzeug ins Rutschen geraten, berichtete der Unfalllenker später der Polizei. Die Folge: Der Österreicher verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.
Fahrzeug meldete Unfall über E-Call
Das Auto überschlug sich und landete im Straßengraben. Der Lenker hatte einen Schutzengel und stieg laut bisherigen Erkenntnissen unverletzt aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug. Über das E-Call-System des Autos wurde eine automatische Meldung des Unfalls an die Leitstelle übertragen. Als die Polizei eintraf, führte sie einen Alkotest bei dem 26-Jährigen durch. Dieser verlief positiv.
„Dem Lenker wurde die Lenkerberechtigung an Ort und Stelle vorläufig abgenommen“, heißt es. Der 26-Jährige wurde in der Folge zur Kontrolle ins Krankenhaus Schwaz gebracht.
