Tragödie in Osttirol: Rodelpartie endet tödlich!

Schwiegersohn leistete Erste Hilfe

Andere aufsteigende Rodler entdeckten die frischen Spuren, die über den Forstweg hinaus führten und hörten Schreie. Nach Alarmierung der Rettungskräfte stieg der Schwiegersohn des Paares zu den Verunfallten ab. Er leistete Erste Hilfe – kam jedoch für den 63-Jährigen zu spät. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen. Seine Frau konnte mit dem Hubschrauber geborgen und ins Klinikum Klagenfurt überstellt werden. Er hat schwere Verletzungen.