Tragödie in Osttirol: Rodelpartie endet tödlich!

Ein besonders tragischer Unfall ereignete sich am Neujahrstag in Nikolsdorf (Osttirol). Beim Rodel kamen ein 63-Jähriger und seine Frau (58) von einer Forststraße ab und schlitterten in steiles Felsgelände. Der Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, seine Frau überlebte schwer verletzt.
Ein Ausflug mit ihrer 23 Jahre alten Tochter und dem Schwiegersohn (23) wurde für das Elternpaar am Neujahrstag zur Tragödie. Alle vier waren am Nachmittag gemeinsam auf Rodeln von der Rabantalm im Lienzer Talboden über die Forststraße talwärts unterwegs.
In einer Linkskurve schlitterten der 63-Jährige und seine Ehefrau über den rechten Rand des Weges, wo das Gelände nicht nur steil abfällt, sondern auch ein nahezu senkrechtes 25 Meter hohes Felsgelände liegt. Das Ehepaar stürzte erst 25 Meter tief, rutschte dann weitere 50 Meter über Schnee bedecktes Waldgelände.
Schwiegersohn leistete Erste Hilfe
Andere aufsteigende Rodler entdeckten die frischen Spuren, die über den Forstweg hinaus führten und hörten Schreie. Nach Alarmierung der Rettungskräfte stieg der Schwiegersohn des Paares zu den Verunfallten ab. Er leistete Erste Hilfe – kam jedoch für den 63-Jährigen zu spät. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen. Seine Frau konnte mit dem Hubschrauber geborgen und ins Klinikum Klagenfurt überstellt werden. Er hat schwere Verletzungen.
Die Bergrettung Lienz barg daraufhin auch den verunfallten Mann. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam des Rettungsdienstes betreut. Im Einsatz waren 22 Bergretter aus Lienz sowie zwei Alpinpolizisten.
Rodelstrecke in Osttirol
Die Rodelstrecke gilt eigentlich als beliebtes Familienausflugsziel. Knapp eine Stunde wandert man bergauf, um dann über ebendiese Forststraße rund einen Kilometer weit wieder nach unten zu fahren. Highlight ist ein 120 Meter langer, beleuchteter Tunnel.
