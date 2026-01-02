Vorteilswelt
Kinder, Spitäler & Co.

Salzburgs neue Landesgesetze 2026 am Prüfstand

Salzburg
02.01.2026 06:00
Karoline Edtstadler (re.) und Marlene Svazek (li.) sind verantwortlich für den Erfolg und ...
Karoline Edtstadler (re.) und Marlene Svazek (li.) sind verantwortlich für den Erfolg und Misserfolg der neuen Reformen.(Bild: Krone KREATIV/Markus Tschepp, Roland Holitzky, BMF/Finanzpolizei,. Martin Jöchl)

Das Jahr 2025 ist vorüber – hohe Inflation, massive Staatsschulden und eine handfeste Wirtschaftskrise trübten die Stimmung im Bund. Das Land Salzburg hat 2026 so einiges vor: 472 Automaten sollen reguliert, Kinderschutz geprüft, Spitäler neu organisiert und Sportvereine anders gefördert werden ...

Zum einen wäre das Glücksspielgesetz zu nennen. Mit 2026 beginnt das Ende des Totalverbots „kleines Glücksspiel“, stattdessen soll es ein reguliertes Modell mit drei Konzessionen und maximal 472 Automaten im Land geben. Die neuen Regeln helfen aber nur, wenn Kontrolldichte, Sanktionen, Beschlagnahme und Strafverfolgung ausreichend finanziert und personell hinterlegt sind. Ansonsten droht es zwar legale Spielhöllen zu geben, die illegalen bleiben aber bestehen. Bis die Konzessionen vergeben sind, werden Monate vergehen. Einnahmen daraus werden wohl erst in mehr als einem Jahr entstehen.

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
