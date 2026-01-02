Salzburgs neue Landesgesetze 2026 am Prüfstand

Zum einen wäre das Glücksspielgesetz zu nennen. Mit 2026 beginnt das Ende des Totalverbots „kleines Glücksspiel“, stattdessen soll es ein reguliertes Modell mit drei Konzessionen und maximal 472 Automaten im Land geben. Die neuen Regeln helfen aber nur, wenn Kontrolldichte, Sanktionen, Beschlagnahme und Strafverfolgung ausreichend finanziert und personell hinterlegt sind. Ansonsten droht es zwar legale Spielhöllen zu geben, die illegalen bleiben aber bestehen. Bis die Konzessionen vergeben sind, werden Monate vergehen. Einnahmen daraus werden wohl erst in mehr als einem Jahr entstehen.