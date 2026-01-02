Salzburgs neue Landesgesetze 2026 am Prüfstand

Das Jahr 2025 ist vorüber – hohe Inflation, massive Staatsschulden und eine handfeste Wirtschaftskrise trübten die Stimmung im Bund. Das Land Salzburg hat 2026 so einiges vor: 472 Automaten sollen reguliert, Kinderschutz geprüft, Spitäler neu organisiert und Sportvereine anders gefördert werden ...
Zum einen wäre das Glücksspielgesetz zu nennen. Mit 2026 beginnt das Ende des Totalverbots „kleines Glücksspiel“, stattdessen soll es ein reguliertes Modell mit drei Konzessionen und maximal 472 Automaten im Land geben. Die neuen Regeln helfen aber nur, wenn Kontrolldichte, Sanktionen, Beschlagnahme und Strafverfolgung ausreichend finanziert und personell hinterlegt sind. Ansonsten droht es zwar legale Spielhöllen zu geben, die illegalen bleiben aber bestehen. Bis die Konzessionen vergeben sind, werden Monate vergehen. Einnahmen daraus werden wohl erst in mehr als einem Jahr entstehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.