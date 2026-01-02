Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unglaubliche Dominanz

Superstar Shiffrin lässt nächsten Rekord wackeln

Ski Alpin
02.01.2026 07:33
Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin(Bild: AP/Giovanni Auletta)

Derart dominant war Mikaela Shiffrin im Slalom nur im Winter 2018/19. Beim Flachau-Klassiker könnte sie ihre eigene Bestmarke überflügeln.

0 Kommentare

Das neue Jahr beginnt mit gleich jeder Menge Ski-Highlights in Österreich. Nach dem Semmering stehen nun in den kommenden Wochen insgesamt acht Weltcup-Rennen in Zauchensee (Damen, 10./11.), Flachau (Damen, 13.), Kitzbühel (Herren, 23.-25.) und Schladming (Herren, 27./28.) auf dem Programm. Die Ticket-Vorverkäufe laufen auf Hochtouren.

„Dann geht’s um Platz 2“
Die ersten Bewerbe des Jahres steigen aber wenige Kilometer von der rot-weiß-roten Grenze entfernt. In Kranjska Gora. In Slowenien warten auf Julia Scheib, Mikaela Shiffrin & Co. ein Riesentorlauf (Samstag) und ein Slalom (Sonntag). „Am Semmering gab’s ein bisschen viel Drama“, blickte Shiffrin noch einmal auf das Kurssetzungstheater im zweiten Slalom-Durchgang zurück. „Hoffentlich wird es jetzt im neuen Jahr wieder nur um den Sport gehen!“

Lesen Sie auch:
Mikaela Shiffrin
Semmering-Wirbel
Darum wurde Mikaela Shiffrin nicht disqualifiziert
29.12.2025
Liensberger Vierte
Serie geht weiter! Shiffrin feiert 5. Slalom-Sieg
28.12.2025

Und sportlich kann sich die 30-Jährige im Slalom aktuell wirklich nur selbst schlagen. Shiffrin gewann alle fünf bisherigen Saisonrennen. Eine derartige Serie hat selbst sie erst einmal hingelegt. Im Winter 2018/19 hatte Mika sogar die ersten sechs Slaloms für sich entschieden. Diese Bestmarke könnte Shiffrin nun am Sonntag einstellen und dann beim Flutlicht-Klassiker in Flachau sogar übertreffen. Den letzten Nicht-Shiffrin-Slalomsieg gab’s übrigens am 9. März 2025 in Aare durch Kathi Truppe. Auch die Kärntnerin weiß: „Wenn Mika ihr Potenzial ausschöpft, dann geht es für den Rest um den zweiten Platz.“

Porträt von Alexander Hofstetter
Alexander Hofstetter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
191.514 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
189.316 mal gelesen
Archivbild
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
166.990 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Ski Alpin
Unglaubliche Dominanz
Superstar Shiffrin lässt nächsten Rekord wackeln
In das neue Jahr
ÖFB-Kicker „im Paradies“: So feierte die Sportwelt
Krone Plus Logo
Marcel Hirscher
Comeback in Madonna? Der Tag X rückt näher
Reinfried Herbst
„Mit ihm haben wir den absoluten Jackpot gezogen“
„Behandlung gestartet“
Frühere ÖSV-Läuferin spricht offen über Essstörung

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf