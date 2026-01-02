Superstar Shiffrin lässt nächsten Rekord wackeln

Und sportlich kann sich die 30-Jährige im Slalom aktuell wirklich nur selbst schlagen. Shiffrin gewann alle fünf bisherigen Saisonrennen. Eine derartige Serie hat selbst sie erst einmal hingelegt. Im Winter 2018/19 hatte Mika sogar die ersten sechs Slaloms für sich entschieden. Diese Bestmarke könnte Shiffrin nun am Sonntag einstellen und dann beim Flutlicht-Klassiker in Flachau sogar übertreffen. Den letzten Nicht-Shiffrin-Slalomsieg gab’s übrigens am 9. März 2025 in Aare durch Kathi Truppe. Auch die Kärntnerin weiß: „Wenn Mika ihr Potenzial ausschöpft, dann geht es für den Rest um den zweiten Platz.“