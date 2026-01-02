Feuer-Hölle in Schweiz: „Kann überall passieren“

Trauernder: „Das kann überall passieren“

Während Ärzte um das Leben der Verletzten kämpfen, trauert der Ort um die Opfer. Am Donnerstagabend versammelten sich Hunderte Menschen nahe dem Unglücksort, zündeten Kerzen an und legten Blumen nieder. „Man denkt, man ist hier sicher, aber das kann überall passieren“, sagte der 18-jährige Piermarco Pani, der die Bar gut kannte. Am Neujahrsabend nahmen rund 400 Gläubige an einer Messe in der Kirche von Crans-Montana teil, zelebriert vom Bischof von Sitten, Jean-Marie Lovey.