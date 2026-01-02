Moskau übergibt „Beweise“ für Putin-Angriff an USA

Reine Propagandashow für Trump?

Die Übergabe des Materials an die USA gilt auch als Reaktion auf Berichte amerikanischer Medien. Demnach soll der US-Auslandsgeheimdienst CIA zu dem Schluss gekommen sein, dass die ukrainischen Drohnen nicht auf Putins Residenz abzielten. Die „Wall Street Journal“ berichtete unter Berufung auf nicht genannte US-Beamte, dass ein Angriff auf die Residenz nicht festgestellt worden sei. Darüber sei auch Trump informiert worden.