Stefan Kraft: „Fortzugehen wäre gscheiter gewesen“

„Ich weiß nicht, woran es liegt“

Mit seiner Enttäuschung stand er nicht alleine im Schanzenauslauf. Auch Vorjahressieger Daniel Tschofenig kiefelte nach seinem neunten Platz, der ihn in der Gesamtwertung von Position zwei auf acht zurückwarf. „Glück hatte ich keines“, sprach er schwierige Bedingungen im Finale an. Mit einem guten Sprung hätte er vieles kaschieren können. „Wenn aber beides nicht passt, dann funktioniert es leider nicht.“ Erklärung fand er dafür zunächst keine. „Ich weiß nicht, woran es liegt. Würde ich es wissen, würde ich es ändern. Ich tue mich gerade schwer, das alles einzuordnen“, rätselte der 23-jährige Kärntner.