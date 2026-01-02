Fußball-Talent bei Feuer-Drama schwer verletzt

Bei der furchtbaren Feuer-Tragödie in Crans-Montana (Schweiz) ist auch ein Nachwuchsspieler des französischen Erstligisten FC Metz verletzt worden: Tahirys Dos Santos erlitt schwere Verbrennungen.
Wie sein Klub mitteilt, befand sich Tahirys Dos Santos am Silvesterabend in der Bar in Crans-Montana, die zu brennen begonnen hatte. Der 19-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und wurde mit einem Hubschrauber nach Deutschland geflogen, wo er derzeit behandelt wird, heißt es.
Wie die „L‘Équipe“ berichtet, verbrachte der französische Linksverteidiger einige Urlaubstage mit Freunden in den Bergen. Der FC Metz sichert seiner Familie jedenfalls die volle Unterstützung zu: „Die Vereinsführung, die Spieler, Trainer und Mitarbeiter sind von dieser Nachricht tief betroffen.“
Tote noch ohne Namen
Nach der verheerenden Brandkatastrophe wird das ganze Ausmaß der Tragödie immer deutlicher. Mindestens 40 Menschen kamen bei dem Inferno ums Leben – doch viele von ihnen sind noch immer nicht identifiziert. Die Behörden sprechen von einer Aufgabe, die äußerste Geduld verlangt, während Angehörige verzweifelt auf Gewissheit warten.
