In Crans-Montana

Fußball-Talent bei Feuer-Drama schwer verletzt

Fußball International
02.01.2026 08:04
In Crans-Montana kam es zu einer verheerenden Brandkatastrophe. Unter den schwer Verletzten ...
In Crans-Montana kam es zu einer verheerenden Brandkatastrophe. Unter den schwer Verletzten befindet sich auch Fußballer Tahirys Dos Santos.(Bild: Krone KREATIV/AFP/MAXIME SCHMID, FC Metz)

Bei der furchtbaren Feuer-Tragödie in Crans-Montana (Schweiz) ist auch ein Nachwuchsspieler des französischen Erstligisten FC Metz verletzt worden: Tahirys Dos Santos erlitt schwere Verbrennungen.

Wie sein Klub mitteilt, befand sich Tahirys Dos Santos am Silvesterabend in der Bar in Crans-Montana, die zu brennen begonnen hatte. Der 19-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und wurde mit einem Hubschrauber nach Deutschland geflogen, wo er derzeit behandelt wird, heißt es.

Wie die „L‘Équipe“ berichtet, verbrachte der französische Linksverteidiger einige Urlaubstage mit Freunden in den Bergen. Der FC Metz sichert seiner Familie jedenfalls die volle Unterstützung zu: „Die Vereinsführung, die Spieler, Trainer und Mitarbeiter sind von dieser Nachricht tief betroffen.“

Lesen Sie auch:
Während Eltern noch verzweifelt um ihre Kinder bangen, wird sie die Identifizierung der Opfer ...
Tote noch ohne Namen
Feuer-Hölle in Schweiz: „Kann überall passieren“
02.01.2026
Jüngstes Opfer 16
Crans-Montana: Menschen rannten brennend aus Bar
01.01.2026

Tote noch ohne Namen
Nach der verheerenden Brandkatastrophe wird das ganze Ausmaß der Tragödie immer deutlicher. Mindestens 40 Menschen kamen bei dem Inferno ums Leben – doch viele von ihnen sind noch immer nicht identifiziert. Die Behörden sprechen von einer Aufgabe, die äußerste Geduld verlangt, während Angehörige verzweifelt auf Gewissheit warten.

