Fußball-Talent bei Feuer-Drama schwer verletzt

Tote noch ohne Namen

Nach der verheerenden Brandkatastrophe wird das ganze Ausmaß der Tragödie immer deutlicher. Mindestens 40 Menschen kamen bei dem Inferno ums Leben – doch viele von ihnen sind noch immer nicht identifiziert. Die Behörden sprechen von einer Aufgabe, die äußerste Geduld verlangt, während Angehörige verzweifelt auf Gewissheit warten.