Expertin: Politik in „kollektiver Ratlosigkeit“

Nur noch etwas mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher ist mit dem politischen System zufrieden. Laut der Politikwissenschaftlerin Barbara Prainsack von der Universität Wien ist das kein rein nationales Phänomen: 2025 gebe es weltweit erstmals seit Langem mehr Autokratien als Demokratien. Demokratie habe lange überzeugt, weil sie Würde, Sicherheit und Wohlstand versprach – für viele Menschen würden diese Versprechen heute nicht mehr eingelöst.