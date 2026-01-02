40 Mio. Euro! Rekordtransfer für Oliver Glasner

Jetzt könnte alles ganz schnell gehen! Laut übereinstimmenden Berichten aus England sind sich Crystal Palace und Tottenham Hotspur über einen Wechsel des walisischen Nationalspielers einig. Der 24-Jährige, der seinen Stammplatz bei den „Spurs“ verloren hatte, absolvierte bereits den Medizincheck, nur noch die offizielle Bestätigung des Deals steht aus.