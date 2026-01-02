Vorteilswelt
Neuer Hoffnungsträger

40 Mio. Euro! Rekordtransfer für Oliver Glasner

Premier League
02.01.2026 06:07
Oliver Glasner bekommt offensive Verstärkung.
Oliver Glasner bekommt offensive Verstärkung.(Bild: AP/Kin Cheung)

Prominente Verstärkung für Oliver Glasner: Premier-League-Klub Crystal Palace verpflichtet Tottenhams Flügelspieler Brennan Johnson!

0 Kommentare

Jetzt könnte alles ganz schnell gehen! Laut übereinstimmenden Berichten aus England sind sich Crystal Palace und Tottenham Hotspur über einen Wechsel des walisischen Nationalspielers einig. Der 24-Jährige, der seinen Stammplatz bei den „Spurs“ verloren hatte, absolvierte bereits den Medizincheck, nur noch die offizielle Bestätigung des Deals steht aus.

Die Ablösesumme liegt bei stolzen 35 Millionen Pfund (rund 40 Millionen Euro) – das ist ein neuer Rekord! Noch nie hatte Crystal Palace für einen Kicker tiefer in die Tasche gegriffen. Die bisherige Bestmarke? Für Christian Benteke hatten die „Eagles“ 2016 31,2 Millionen Euro an Liverpool überwiesen.

Sieglos-Serie
Mit Johnson erhält Glasner einen neuen Hoffnungsträger in der Offensive. Diesen kann der 51-jährige Österreicher auch gut gebrauchen, sein Team wartet schon sechs Pflichtspiele auf einen Sieg.

Lesen Sie auch:
Zum vierten Mal in Folge hat es für das von Oliver Glasner trainierte Crystal Palace in der ...
Premier League
1:1! Glasners „Eagles“ haben das Siegen verlernt
01.01.2026

Nach drei Niederlagen in Serie holte Crystal Palace am Donnerstag zum Auftakt des neuen Jahres beim 1:1 gegen Tabellennachbar Fulham aber zumindest wieder einen Punkt in der Premier League.

Porträt von krone Sport
krone Sport
