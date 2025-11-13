Vorteilswelt
Exclusive ticket sale

Back in Vienna after 20 years: “Romeo & Juliet”

Nachrichten
13.11.2025 09:30
Mark Seibert, Lukas Mayer, Annemieke van Dam, Amelie Sarich and Carin Filipcic (from left to ...
Mark Seibert, Lukas Mayer, Annemieke van Dam, Amelie Sarich and Carin Filipcic (from left to right)(Bild: Peller, Jan Frankl, Nadine Poncioni, Aylin Arol, Felix Rabas)

The most beautiful love story in the world returns! Marjan Shaki and Lukas Perman bring the musical hit "Romeo & Juliet - in Concert" to the Wiener Stadthalle in a staged concert production. Advance tickets are already on sale in the Krone Ticketshop!  

"Romeo & Juliet - The Musical" by Gérard Presgurvic became an international sensation after its acclaimed premiere in Paris in 2001. In 2005, the musical celebrated its German-language premiere at the Raimundtheater in Vienna and broke all records.

Following its great success, the then leading actors Marjan Shaki and Lukas Perman are venturing a new interpretation for the 20th anniversary - this time in a new role as initiators, producers, organizers and artistic directors - bringing the musical hit to the Wiener Stadthalle, Halle F in a staged concert production on 13 & 14 November 2026.

You always have to find out when it's the right time for something. And for us, now is the right time to revive this wonderful French musical in Vienna with the orchestration and German translation from 2005/2006 - in a different role: as organizers &amp; producers.

Lukas Perman

A top-class cast unites audience favorites and new talents
The cast of "Romeo & Juliet" combines familiar faces with exciting new discoveries. The title role of Romeo is played by the shooting star of the local musical scene Lukas Mayer (including "Death" in Elisabeth) with newcomer Amelie Sarich at his side as Juliet. You can also look forward to seeing the audience favorites from the original 2005/06 production - Carin Filipčić as the warm-hearted Nurse and Mark Seibert as the spirited Tybalt. Also taking part is musical star Annemieke van Dam.

Exklusiver PreSale 
Jetzt schnell Tickets sichern! 

ROMEO & JULIA – IN CONCERT

(Bild: Perman Productions, Irina Titova)

Erleben Sie die zeitlose Geschichte von „Romeo und Julia - in Concert“ in einer bewegenden Neuinszenierung – produziert von Lukas Perman und seinem kreativen Team.

📍Wiener Stadthalle, Halle F

🗓️Freitag, 13. & Samstag, 14.11.2026

🎟️ Jetzt Tickets im Krone Ticketshop sichern! 

Folgen Sie uns auf