Back in Vienna after 20 years: “Romeo & Juliet”

A top-class cast unites audience favorites and new talents

The cast of "Romeo & Juliet" combines familiar faces with exciting new discoveries. The title role of Romeo is played by the shooting star of the local musical scene Lukas Mayer (including "Death" in Elisabeth) with newcomer Amelie Sarich at his side as Juliet. You can also look forward to seeing the audience favorites from the original 2005/06 production - Carin Filipčić as the warm-hearted Nurse and Mark Seibert as the spirited Tybalt. Also taking part is musical star Annemieke van Dam.