Todesfälle & Rücktritt

Neuwahl oder nicht? Die Regeln für Bürgermeister

Kärnten
27.12.2025 18:00
Wann muss eine Neuwahl stattfinden und wann nicht?
Wann muss eine Neuwahl stattfinden und wann nicht?

Wenn ein Bürgermeister vorzeitig aus dem Amt scheidet, greift ein klar geregeltes Verfahren. In Kärnten ist dieser Fall heuer gleich dreimal eingetreten – durch Rücktritt oder Todesfälle. Wann neugewählt wird und wann nicht.

Der Bürgermeister steht an der Spitze der Gemeindepolitik und wird direkt gewählt – das bringt spezielle Regelungen mit sich, sollte der Chef einer Kommune aus seinem Amt ausscheiden. Denn anders als auf Landesebene kann nicht einfach ein Stellvertreter nachrücken, meist kommt es zu einer Neuwahl. Doch es gibt eine Ausnahme.

Kärnten
