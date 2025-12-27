Neuwahl oder nicht? Die Regeln für Bürgermeister

Der Bürgermeister steht an der Spitze der Gemeindepolitik und wird direkt gewählt – das bringt spezielle Regelungen mit sich, sollte der Chef einer Kommune aus seinem Amt ausscheiden. Denn anders als auf Landesebene kann nicht einfach ein Stellvertreter nachrücken, meist kommt es zu einer Neuwahl. Doch es gibt eine Ausnahme.