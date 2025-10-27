Argentinien: Mileis Partei gewinnt Zwischenwahlen

Opposition kann Milei künftig wohl nicht mehr überstimmen

Der Sieg ist für Milei von großer Bedeutung: Bisher hatte der argentinische Präsident in der Abgeordnetenkammer und im Senat nur wenige Abgeordnete seiner Partei gehabt. Zuletzt regierte er weitgehend mit Dekreten, aber immer wieder wurden seine Gesetzesinitiativen im Kongress gestoppt. So ist Mileis ambitionierte Reformagenda ins Stocken geraten. Mit diesem Ergebnis könnte er gemeinsam mit seinen Verbündeten im Kongress zumindest auf ein Drittel der Mandate kommen. Damit wäre das erforderliche Quorum erreicht, um sein präsidentielles Veto gegen Parlamentsbeschlüsse zu verteidigen.