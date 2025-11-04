Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwerer Vorwurf

Russischer Cyberangriff auf ungarische Opposition?

Außenpolitik
04.11.2025 13:38
Ein Tisza-Anhänger während einer Kundgebung in Budapest
Ein Tisza-Anhänger während einer Kundgebung in Budapest(Bild: AFP/ATTILA KISBENEDEK)

Die ungarische Oppositionspartei Tisza beklagt zum wiederholten Male ein massives Datenleck, im Zuge dessen die persönlichen Daten von rund 200.000 Nutzern einer App der Partei veröffentlicht worden sind. Parteichef Péter Magyar vermutet einen „gezielten Cyberangriff“ auf seine Bewegung durch die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán und wirft dieser vor, dabei mit russischen Hackern zusammenzuarbeiten.

0 Kommentare

Zwar war die Datenbank unter anderem mit den Wohnadressen der Parteimitglieder nur kurze Zeit online, doch der Wirbel ist groß. Während regierungsnahe Medien von einem „technischen Problem“ bzw. einem „Datenleck“ sprechen, steht für Magyar der Schuldige bereits fest: Die „verängstigte“ rechtsnationale Regierung, die sich im kommenden Jahr einer Parlamentswahl stellen muss. Derzeit führt Tisza in mehreren Umfragen vor Orbáns Fidesz.

Péter Magyar schickt sich an, die Macht von Viktor Orbán zu brechen und der nächste ...
Péter Magyar schickt sich an, die Macht von Viktor Orbán zu brechen und der nächste Ministerpräsident Ungarns zu werden.(Bild: APA/AP)

Oppositionschef beklagt „Angriffe seit Monaten“
„Unsere IT-Infrastruktur ist seit Monaten Angriffen ausgesetzt. Den größten Teil davon konnten wir abwehren, auch wenn unsere Spezialisten es mit internationalen Netzwerken zu tun haben, die an Orbáns Machterhalt interessiert sind“, erklärte Magyar, der selbst lange Zeit als Funktionär im Umkreis von Orbáns Partei tätig gewesen und mit der ehemaligen Justizministerin Judit Varga verheiratet war, am Montag.

Ziel des Cyberangriffs, der offensichtlich mit russischer Hilfe erfolgt sei, sollte die „Einschüchterung der Parteimitglieder“ und die Störung der Vorwahlen zur Kür der Kandidaten für die Wahl im nächsten Jahr gewesen sein, so Magyar in einem Facebook-Video. Die Vorwahl werde aber trotzdem stattfinden – über eine andere Plattform, kündigte der Parteichef an.

Lesen Sie auch:
Ungarns Regierungschef Viktor Orbán muss sich im kommenden Jahr erneut einer Wahl stellen. Die ...
Protest in Budapest
„Genug von Einschüchterung“ durch Orbán-Regierung
05.10.2025
„Klub der Kämpfer“
Orbán gründete geheime „Online-Armee“ vor Wahlen
10.03.2025
„Verleumdungskampagne“
Magyar bespitzelt? Orbán-Lager rät zu Psychiater
11.11.2024
Krone Plus Logo
Ungarns neuer Star
Péter Magyar: Der Mann, der Orban herausfordert
11.04.2024

Regierung spricht von „verantwortungslosem Umgang“ mit Daten
Die Regierung weist die Anschuldigungen zurück und kritisiert ihrerseits Magyars Partei und deren „verantwortungslosen Umgang“ mit den Daten von Parteimitgliedern und -sympathisanten. „Die Art, wie sie mit den Daten der Menschen umgehen“, sei die Art, wie sie das Land führen würden, ätzte Orbáns Amtsleiter Gergely Gulyás auf Facebook. Gleichzeitig wurden Ermittlungen des Staatsschutzes eingeleitet.

Porträt von Gabor Agardi
Gabor Agardi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Cyberangriff
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
148.713 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
128.038 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
127.509 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Mehr Außenpolitik
Requiem für Landesrat
Salzburg nimmt Abschied von Josef Schwaiger
Schwerer Vorwurf
Russischer Cyberangriff auf ungarische Opposition?
Im Alter von 84 Jahren
Ehemaliger US-Vizepräsident Dick Cheney verstorben
Pläne für 2040
Totschnig zu EU-Klimazielen: „Sehr ambitioniert“
Klimaschäden durch OMV
Greenpeace protestierte vor Parlament in Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf