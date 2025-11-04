Russischer Cyberangriff auf ungarische Opposition?

Zwar war die Datenbank unter anderem mit den Wohnadressen der Parteimitglieder nur kurze Zeit online, doch der Wirbel ist groß. Während regierungsnahe Medien von einem „technischen Problem“ bzw. einem „Datenleck“ sprechen, steht für Magyar der Schuldige bereits fest: Die „verängstigte“ rechtsnationale Regierung, die sich im kommenden Jahr einer Parlamentswahl stellen muss. Derzeit führt Tisza in mehreren Umfragen vor Orbáns Fidesz.