USA garantieren Ungarn „finanziellen Schutzschirm“

„Können Geld aus Brüssel ersetzen“

Orbán, der 2026 vor einer Wahl steht, machte keine näheren Angaben dazu, was Trump ihm als „Schutzschild“ zugesagt habe. Er sagte jedoch, Ungarn werde keine Finanzierungsprobleme haben. Man könne damit auch „das Geld aus Brüssel ersetzen“, deutete der Regierungschef auch indirekt die von der EU-Kommission zurückgehaltenen Gelder an.