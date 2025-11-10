USA garantieren Ungarn „finanziellen Schutzschirm“

„Ungarn wird weiterhin die niedrigsten Energiepreise in der EU haben“, frohlockte Regierungschef Viktor Orbán nach seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Denn das EU-Land hat eine Ausnahme von den US-Sanktionen auf russische Erdöl- und Erdgaslieferungen ausverhandeln können. Der rechtsnationale Ministerpräsident erklärte während seines Rückfluges, dass Ungarn nunmehr auch über einen „finanziellen Schutzschild“ verfüge.
„Sollte es externe Angriffe auf Ungarn oder sein Finanzsystem geben, haben die Amerikaner ihr Wort gegeben, dass sie in einem solchen Fall die finanzielle Stabilität Ungarns verteidigen würden“, sagte Orbán am Sonntag in einem Video, das von der Nachrichten-Webseite index.hu veröffentlicht wurde.
„Können Geld aus Brüssel ersetzen“
Orbán, der 2026 vor einer Wahl steht, machte keine näheren Angaben dazu, was Trump ihm als „Schutzschild“ zugesagt habe. Er sagte jedoch, Ungarn werde keine Finanzierungsprobleme haben. Man könne damit auch „das Geld aus Brüssel ersetzen“, deutete der Regierungschef auch indirekt die von der EU-Kommission zurückgehaltenen Gelder an.
Die EU hat wegen umstrittener Justizreformen des nationalkonservativen Regierungschefs Milliarden Euro an Fördergeldern für Ungarn ausgesetzt. Ungarns Wirtschaft stagniert seit drei Jahren.
