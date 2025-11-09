Streit um Frau endete in Wien mit Messerstichen

Gegen 12 Uhr trafen die beiden Männer aufeinander, sofort entbrannte zwischen einem 48 Jahre alten Türken (dem Ehemann der Frau) und einem 27-jährigen Syrer (dem mutmaßlichen Geliebten) eine Auseinandersetzung. Auf Worte sollten rasch Taten folgen: Plötzlich zog der Jüngere ein Messer hervor und versuchte, seinem Gegenüber einen Stich zu verpassen. Der 48-Jährige konnte jedoch den Angriff abwehren.