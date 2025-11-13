Vorteilswelt
Warum bin ich eigentlich immer so heiser?

Gesund
13.11.2025 06:00
Pädagogen sind auf eine gut funktionierende Stimme angewiesen.
Pädagogen sind auf eine gut funktionierende Stimme angewiesen.(Bild: stock.adobe.com null)

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Beatrix H. (43): „Ich bin als Pädagogin auf meine Stimme angewiesen. Meine Kollegen meinen, dass ich öfters sehr heiser klinge. Etwa 4- bis 5-mal im Jahr versagt meine Stimme für mehrere Tage ganz. Ich bin Raucherin und leide gelegentlich an saurem Aufstoßen.“

Dr. Stefan Edlinger, HNO-Facharzt aus Wien: Ihre Beschwerden könnten auf eine chronische Laryngitis oder ein Reinke-Ödem hinweisen. Eine chronische Laryngitis entsteht durch eine anhaltende Reizung der Kehlkopfschleimhaut, die durch Faktoren wie Rauchen oder sauren Magensaft verschlimmert wird. Rauchen wirkt sich auf die empfindliche Schleimhaut des Kehlkopfes aus, schwächt die natürliche Schutzbarriere und verstärkt die Entzündung.

Auch saurer Reflux reizt die Schleimhaut. Der Verzicht auf fettige und saure Speisen, besonders am Abend, sowie die gezielte Einnahme von säurereduzierenden Medikamenten in Absprache mit Ihrem Arzt können die Schleimhaut entlasten.

Die Stimmhygiene spielt eine wichtige Rolle: Verzichten Sie möglichst auf Flüstern und Räuspern, da diese Aktivitäten die Stimmlippen weiter belasten. Auch Feuchtigkeit ist ein wesentlicher Faktor, um die Stimmbänder geschmeidig zu halten: regelmäßig Wasser trinken und auf eine gute Luftfeuchtigkeit achten. Das Einatmen feuchter Luft, etwa durch Inhalationen, kann helfen, die Schleimhäute zu beruhigen und den Heilungsprozess zu fördern.

Auch eine gute Nasenatmung ist für die Stimmpflege entscheidend, denn die Luft wird dabei befeuchtet und gefiltert, bevor sie die Stimmlippen erreicht. Ist die Nasenatmung eingeschränkt, wirkt das trocknend auf die Schleimhaut des Kehlkopfs und verstärkt die Reizung. Eine gezielte logopädische Therapie bietet zudem wertvolle Unterstützung.

Der Einsatz des Lax Vox® Schlauchs kann Ihre Stimme ebenfalls stabilisieren. Durch sanftes Blasen in einen Schlauch, der in ein Glas Wasser getaucht wird, entstehen Vibrationen, die eine entspannende Wirkung auf die Stimmlippen haben und die Kehlkopfmuskulatur trainieren, ohne sie zu überanstrengen. Eine regelmäßige Kehlkopfspiegelung beim HNO-Arzt ist ebenfalls empfehlenswert, um den Zustand der Stimmlippen zu kontrollieren.

