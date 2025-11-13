Warum bin ich eigentlich immer so heiser?

Die Stimmhygiene spielt eine wichtige Rolle: Verzichten Sie möglichst auf Flüstern und Räuspern, da diese Aktivitäten die Stimmlippen weiter belasten. Auch Feuchtigkeit ist ein wesentlicher Faktor, um die Stimmbänder geschmeidig zu halten: regelmäßig Wasser trinken und auf eine gute Luftfeuchtigkeit achten. Das Einatmen feuchter Luft, etwa durch Inhalationen, kann helfen, die Schleimhäute zu beruhigen und den Heilungsprozess zu fördern.