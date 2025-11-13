Dichte Rauchschwaden über Bregenzer Wohnhaus

Gleich mehrere Feuerwehren mussten mit Atemschutz ausrücken, um die sich rasch ausbreitenden Flammen unter Kontrolle zu bringen. Mit vereinten Kräften gelang es schließlich, auch das Dach zu öffnen, um die dort befindlichen Glutnester zu erreichen und ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Gebäude zu verhindern.