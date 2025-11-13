Sprint-Olympiasiegerin (50) kann kaum noch gehen

Bei Olympia 2000 in Sydney holte die sympathische US-Amerikanerin dreimal Gold und zweimal Silber. Sie zählte zu den schnellsten Frauen aller Zeiten – heute kämpft sie sich durch den Alltag. Selbst Treppensteigen wird wegen ihrer schmerzenden Knie zum Albtraum. „Sie hängen am seidenen Faden, Leute … Aber wir stehen immer noch“, schreibt sie neben ein erschreckendes Video.