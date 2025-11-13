Vorteilswelt
Konsum sinkt kaum

Österreicher rauchen und trinken nach wie vor viel

Österreich
13.11.2025 11:23
(Bild: Martin A. Jöchl)

Österreich ist weiterhin Hochkonsumland bei Nikotin und Alkohol. Das zeigt der am Donnerstag veröffentlichte Bericht „Gesundheit auf einen Blick 2025“ der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Mehr als ein Fünftel hierzulande raucht täglich, der Alkoholkonsum liegt weit über dem internationalen Schnitt. Dafür sind die Österreicher aber Impfmuffel. 

Der Anteil von täglich rauchenden Österreicherinnen und Österreichern liegt mit 20,6 Prozent über dem OECD-Schnitt von 14,8 Prozent. Dieser Wert ist seit 2019 relativ konstant, damals lag er bei 21 Prozent.

Auch der Konsum von 11,3 Litern reinem Alkohol pro Kopf und Jahr ist höher als in den meisten anderen Mitgliedsländern. Hier hat sich ebenso kaum etwas getan, 2019 waren es 12 Liter reiner Alkohol pro Kopf gewesen. 

Auch Übergewicht über Durchschnitt
Die selbstberichtete Quote von Übergewicht lag in Österreich dagegen mit 17 Prozent knapp unter dem OECD-Schnitt von 19 Prozent. Österreich gehört jedoch zu den Ländern mit den stärksten Anstiegen von Übergewicht und Adipositas bei Jugendlichen zwischen 2014 und 2022. Immerhin bewegt sich die heimische Bevölkerung überdurchschnittlich viel, allerdings treibt knapp ein Viertel (23 Prozent) der Erwachsenen nicht ausreichend Sport.

Die Infografik zeigt gesundheitliche Risikofaktoren im internationalen Vergleich. Beim Alkoholkonsum liegt Österreich mit 11,3 Litern pro Kopf über dem OECD-Durchschnitt. Beim Rauchen hat Österreich mit 20,6 % einen höheren Anteil täglicher Raucher als der OECD-Schnitt. Beim Übergewicht liegt Österreich mit 16,6 % unter dem Wert der USA und dem OECD-Durchschnitt. Quelle: OECD-Studie.

Die Lebenserwartung liegt hierzulande mit 81,9 Jahren 0,8 Jahre über dem OECD-Schnitt. 8,4 Prozent der Bevölkerung in Österreich bewerten ihren Gesundheitszustand als schlecht oder sehr schlecht, das liegt im Durchschnitt aller OECD-Länder von 8,0 Prozent. Die Suizidrate ist in Österreich mit 13 Fällen pro 100.000 Einwohner leicht höher als im internationalen Vergleich. Das österreichische SUPRA-Programm wird in dem Bericht allerdings als positives Beispiel für wirksame Maßnahmen zur Suizidprävention hervorgehoben.

Österreicher sind Impfmuffel
Schlecht liegt Österreich bei der Durchimpfungsrate gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten – hier werden 85 Prozent erreicht, im Länderschnitt sind es jedoch 93 Prozent und in Ungarn sogar 100 Prozent. Nur 24 Prozent der heimischen Bevölkerung ab 65 Jahren sind gegen Influenza geimpft. Im Jahr 2023 wurden in den OECD-Ländern durchschnittlich 16 Tagesdosen Antibiotika pro 1.000 Einwohner verschrieben. Finnland verzeichnete den größten Rückgang der Antibiotikaverschreibungen im Zeitverlauf, gefolgt von Kanada und Österreich mit neun Tagesdosen pro 1000 Einwohner.

Die 30-Tage-Sterblichkeit nach einem akuten Herzinfarkt oder Schlaganfall ist in Österreich mit jeweils sechs Prozent leicht besser als im OECD-Schnitt. Bei der Anzahl von Gelenkersatzoperationen an Hüfte und Knie liegt die Alpenrepublik gemessen an der Einwohnerzahl im Spitzenfeld. Hierzulande werden zudem überdurchschnittlich viele Untersuchungen mit Diagnose-Scannern wie CT-, MRT- und PET-Geräten durchgeführt. Mit Luxemburg, Korea, Frankreich und Portugal gehört Österreich zu den Staaten, wo im Jahr 2023 insgesamt mehr als 370 solcher Untersuchungen pro 1000 Einwohner verzeichnet wurden. Auch die verfügbare Zahl dieser Geräte ist mit 57 pro einer Million Einwohner höher als im OECD-Schnitt.

