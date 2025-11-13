„Mahrer-Rücktritt ist einzig vernünftige Lösung“

„Zeit für einen Neustart“

Ruhig werden dürfte es in der WKO aber trotz des Mahrer-Rückzugs nicht. Im Gegenteil: „Es ist Zeit für einen Neustart. Wir müssen in die Offensive gehen und vermitteln, was wir tun und leisten“, fordert Konditor Leo Jindrak, einer der Vizepräsidenten der Kammer in OÖ. Dieter Grebner, Geschäftsführer des Technologieunternehmens Peak Technologie, wirft die Frage auf, ob es Bundesländerorganisationen braucht – „diese Frage sollten wir uns aber nicht nur bei der Wirtschaftskammer stellen.“