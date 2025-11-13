Österreicher haben hohe Gesundheitsausgaben

Kritik wird in dem Bericht außerdem auch an den Gesundheitsausgaben geäußert. Das betrifft sowohl den Anteil am Bruttoinlandsprodukt (11,8 Prozent) als auch die Pro-Kopf-Ausgaben. Österreich wird zudem Nachholbedarf im Vorsorgebereich attestiert: Nur vier von zehn Frauen zwischen 50 und 69 Jahren nahmen im Vorjahr an einem Brustkrebsscreening teil, im OECD-Schnitt waren es 55. Zentrale Gesundheitsleistungen seien aber für alle verfügbar, heißt es.