Auf Autobahn gestoppt

Insassen im Schrott-Bus schmuggelten Gammelfleisch

Oberösterreich
13.11.2025 17:30
Der Bus wurde teilweise nur noch vom Rost zusammengehalten (Symbolbild).
Der Bus wurde teilweise nur noch vom Rost zusammengehalten (Symbolbild).(Bild: LPD Steiermark)

Den Beamten wurde schlecht, als sie den Bus bei Suben in Oberösterreich stoppten, der von Montenegro gekommen war und bis nach Luxemburg fahren sollte. Er wurde teils nur noch vom Rost zusammengehalten und die Insassen hatten Gammelfleisch und auch illegal eingeführte Milchprodukte dabei. Vor der Grenze war dann Endstation.

0 Kommentare

Die Autobahnpolizisten wurden auf der A8, Innkreisautobahn, auf einen Reisebus aus Montenegro aufmerksam, der schon auf den ersten Blick ein „Fetzenflieger“ war. Dieser war von Montenegro nach Luxemburg unterwegs. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten sofort erhebliche Mängel am Fahrzeug fest. Daher wurde der Bus einer technischen Kontrolle durch Sachverständige der oberösterreichischen Landesregierung am Kontrollplatz in Suben unterzogen.

Zoll sah sich auch um
Dabei wurden mehrere schwere sowie zwei Mängel mit Gefahr im Verzug – Bremssystem kaputt, sowie Quer- und Längsträger durchgerostet – festgestellt. Zusätzlich waren Beamte des Zolls anwesend, welche Verstöße gegen die Einfuhrbestimmungen von tierischen Produkten feststellten.

Bus abgestellt, Lebensmittel abgenommen
Insgesamt wurden hunderte Kilogramm rohes Fleisch und Milchprodukte sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde dem montenegrinischen Lenker (39) untersagt und die Kennzeichen wurden vorläufig abgenommen.

