Insassen im Schrott-Bus schmuggelten Gammelfleisch

Die Autobahnpolizisten wurden auf der A8, Innkreisautobahn, auf einen Reisebus aus Montenegro aufmerksam, der schon auf den ersten Blick ein „Fetzenflieger“ war. Dieser war von Montenegro nach Luxemburg unterwegs. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten sofort erhebliche Mängel am Fahrzeug fest. Daher wurde der Bus einer technischen Kontrolle durch Sachverständige der oberösterreichischen Landesregierung am Kontrollplatz in Suben unterzogen.