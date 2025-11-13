Gaza-Aktivisten stören Grazer Gemeinderatssitzung

Die Ordnungswache schritt sofort ein – wenig später waren auch knapp zehn Polizisten vor Ort. Aber auch Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) blieb nicht ruhig sitzen: Sie suchte das Gespräch mit den Aktivisten und wies sie darauf hin, dass hier nicht der geeignete Ort für Proteste sei. Die drei Personen verließen nach kurzer Diskussion das Grazer Rathaus.