15-Jähriger bedroht Taxilenker mit einer Waffe

Kriminelle Energie zeigte ein erst 15-jähriger Bursche in nur einer Nacht in Linz und Traun. Der junge Iraker brach zunächst mit einem Komplizen in zumindest zwölf Fahrzeugen und Geschäftslokalen ein und beraubte anschließend allein auch noch einen Taxilenker. Der Nachwuchsgauner wurde geschnappt, sitzt nun in der Justizanstalt Linz.