15-Jähriger bedroht Taxilenker mit einer Waffe

Kriminelle Energie zeigte ein erst 15-jähriger Bursche in nur einer Nacht in Linz und Traun. Der junge Iraker brach zunächst mit einem Komplizen in zumindest zwölf Fahrzeugen und Geschäftslokalen ein und beraubte anschließend allein auch noch einen Taxilenker. Der Nachwuchsgauner wurde geschnappt, sitzt nun in der Justizanstalt Linz.
Der 15-jährige Iraker aus Linz soll es zunächst mit einem Komplizen auf schnelle Beute abgesehen gehabt haben. Das kriminelle Duo verschaffte sich in der Nacht zum Mittwoch in Linz und Traun gewaltsam Zutritt zu mindestens zwölf Fahrzeugen und Geschäften.
Doch das dürfte dem kriminellen Teenager noch nicht genügend „Kick“ gewesen sein. Denn um 4.15 Uhr soll er im Alleingang einen Taxilenker überfallen haben. Offenbar bedrohte er den 64-Jährigen mit einer Softairwaffe und forderte das gesamte Bargeld.
Täter flüchtete
Der Taxler wollte lieber nichts riskieren und händigte dem Milchgesicht seine Fuhreinnahmen aus. Damit flüchtete der 15-Jährige.
Das Überfallopfer alarmierte sofort die Polizei und beschrieb den Beamten den Verdächtigen so gut, dass dieser kurz darauf bereits ausgeforscht und festgenommen werden konnte. Der verdächtige Jugendliche wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz eingeliefert.
