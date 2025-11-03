Salzburgs Chancen im Kampf um Schicker steigen

Just Schicker war im Prozess gegen Wittmann als Kronzeuge aufgetreten. Zuletzt betonte er allerdings in einem Interview mit dem „kicker“, ein sehr korrektes Verhältnis zu Hopp zu pflegen. Der Steirer steckt in der Zwickmühle. Einerseits erntet er mit Trainer Chris Ilzer gerade erste Erfolge, nachdem die beiden im Herbst 2024 nach Deutschland gingen. In der Tabelle rangiert die TSG bereits auf Position sechs.