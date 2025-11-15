So sollen Wiens Adventmärkte heuer sicher bleiben

Gasflasche, Kabel und der Kessel für den Glühwein

Auch beim technischen Aufbau greifen Sicherheitsvorschriften. Flüssiggas darf nur zum Kochen verwendet werden und nur bis zu einer Füllmenge von 15 Kilogramm. So wird vom Glühweinkessel über die Lichterkette bis zur Gasflasche jeder Teil des Marktbetriebs in den Sicherheitsplan eingebaut.

Unterm Strich entsteht ein dichtes Netz aus polizeilicher Präsenz, Geheimdienstanalysen, baulichen und technischen Auflagen. Ziel der Behörden: Christkindlmärkte, auf denen das Sicherheitskonzept im Hintergrund bleibt, seine Wirkung aber dafür an jeder Ecke spürbar ist.