Venier und Aschbacher sind die Tiroler des Jahres

„Ich bin keine Frau der großen Worte, aber ich bedanke mich sehr für die netten Worte“ – damit wandte sich Venier an Peter Schröcksnadel, der die Laudatio hielt. Dass sie die Auszeichnung erhalten habe, sei ihr eine große Ehre. „Bedanken möchte ich mich auch bei meinen Eltern für die unermüdliche Unterstützung sowie bei meinem Ehemann. Er hat mich bei der Weltmeisterschaft unterstützt“, sagte die Weltmeisterin. Froh sei sie darüber, „dass ich immer noch die Stephanie geblieben bin, die ich sein möchte“.