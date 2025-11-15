Vorteilswelt
Verleihung in Wien

Venier und Aschbacher sind die Tiroler des Jahres

Tirol
15.11.2025 16:18
Stephanie Venier und Josef Aschbacher (2. v. re.) mit LH Anton Mattle (re.) und Julian ...
Stephanie Venier und Josef Aschbacher (2. v. re.) mit LH Anton Mattle (re.) und Julian Hadschieff, Präsident „Club Tirol".

Einmal im Jahr vergibt das Business-Netzwerk „Club Tirol“ diese begehrte Auszeichnung. Heuer wurde diese Ehre Stephanie Venier (31) und Josef Aschbacher (63) zuteil. Die Verleihung fand am Samstagnachmittag im Rahmen eines Festaktes in der Universität Wien statt.

Der „Club Tirol“ stellt ein Netzwerk für in Wien lebende Tirolerinnen und Tiroler dar. Bereits seit 2011 wird dieser Preis – in Partnerschaft mit dem Land Tirol – im Zuge des Tirol-Empfanges an ausgewählte Tiroler Persönlichkeiten verliehen. Die Preisträger werden von den Mitgliedern des Clubs gewählt.

Die heurige Verleihung ging am Samstagnachmittag im Großen Saal der Universität Wien vonstatten. Über den Titel „Tirolerin des Jahres 2025“ darf sich Ex-Skirennfahrerin Stephanie Venier (31) freuen. Bei der Heim-WM im Februar in Saalbach-Hinterglemm raste die Oberperferin zu Gold im Super-G. Im August hat die 31-Jährige ihre Karriere beendet, Anfang 2026 erwartet sie mit ihrem Ehemann Christian Walder, ebenfalls ehemaliger Skirennläufer, ihr erstes Kind.

„Ich bedanke mich für die netten Worte“
„Ich bin keine Frau der großen Worte, aber ich bedanke mich sehr für die netten Worte“ – damit wandte sich Venier an Peter Schröcksnadel, der die Laudatio hielt. Dass sie die Auszeichnung erhalten habe, sei ihr eine große Ehre. „Bedanken möchte ich mich auch bei meinen Eltern für die unermüdliche Unterstützung sowie bei meinem Ehemann. Er hat mich bei der Weltmeisterschaft unterstützt“, sagte die Weltmeisterin. Froh sei sie darüber, „dass ich immer noch die Stephanie geblieben bin, die ich sein möchte“. 

Der Große Saal in der Universität Innsbruck war bis auf den letzten Platz gefüllt.
Der Große Saal in der Universität Innsbruck war bis auf den letzten Platz gefüllt.
Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) bei seiner Rede.
Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) bei seiner Rede.
ÖGK-Tirol GF Arno Melitopulos-Daum, Renate Danler, Vizepräsidentin „Club Tirol“, und Rupert ...
ÖGK-Tirol GF Arno Melitopulos-Daum, Renate Danler, Vizepräsidentin „Club Tirol", und Rupert Sausgruber, Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien) – von links.
Tirols LH-Stv. Philip Wohlgemuth, Charlotte Sengthaler, Vorstandmitglied „Club Tirol“, und ...
Tirols LH-Stv. Philip Wohlgemuth, Charlotte Sengthaler, Vorstandmitglied „Club Tirol", und Andreas Stadler, Vorstandsmitglied Hypo Tirol Landesbank – von links.
Dominik Schrott (Asfinag), Peter Schröcksnadel, Unternehmer und Ex-ÖSV-Boss, und Matthias ...
Dominik Schrott (Asfinag), Peter Schröcksnadel, Unternehmer und Ex-ÖSV-Boss, und Matthias Schrom, Kommunikationschef der Landesholding Burgenland – von links. Schröcksnadel hielt die Laudatio für Stephanie Venier.

„Tirol hat mich geprägt: Aus dem Stall ins All“
„Tiroler des Jahres 2025“ ist Josef Aschbacher (63) aus Ellmau. Er blickt auf eine erfolgreiche internationale Laufbahn in der Raumfahrt mit über 35 Jahren Berufserfahrung zurück. Seit März 2021 hat er das Amt des Generaldirektors der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) inne, deren Sitz in Paris ist. Aschbacher ist für die Definition, Umsetzung und Weiterentwicklung der europäischen Weltrauminfrastrukturen und -tätigkeiten zuständig. Der Unterländer ist verantwortlich für einen Jahreshaushalt von 7 Millionen Euro und rund 5500 Beschäftigte in mehreren in erster Linie auf Europa verteilten Niederlassungen.

„Es ist immer sehr berührend, so einen Preis zu bekommen“, strahlte Aschbacher bei seiner Dankesrede. Sein Dank gelte Franz Fischler, der die Laudatio hielt, sowie auch seiner Familie. „Sie geben mir jenen Rückhalt, den ich für meine berufliche Aufgabe benötige. Nur deswegen kann ich so viel arbeiten, wie ich es tue“, betonte der Unterländer, der von einem Bauernhof stammt. Seine Abstammung habe ihn geprägt. „Hart zu arbeiten, habe ich von klein auf gelernt. Ich bin sozusagen aus dem Stall ins All gegangen“, sagte er und sorgte damit für Gelächter.

„Zwei Persönlichkeiten, die unterschiedlicher nicht sein könnten“
Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) und Julian M. Hadschieff, Präsident von „Club Tirol“, haben den sichtlich stolzen Preisträgern die begehrte Trophäe überreicht. „Mit Stephanie Venier und Josef Aschbacher zeichnen wir zwei Persönlichkeiten aus, die unterschiedlicher nicht sein könnten und dennoch viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Beides sind Tiroler, die sich durch außergewöhnliche Leistungen ausgezeichnet haben. Beide haben Talente, die sie international erfolgreich eingesetzt haben. Eine Ausnahmesportlerin und Weltmeisterin auf der einen Seite, ein Wissenschaftler und ESA-Generaldirektor auf der anderen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung“, sagte LH Mattle in seiner Rede.

Claus Meinert (Mitte), Chefredakteur der „Tiroler Krone“, mischte sich unter die Gäste.
Claus Meinert (Mitte), Chefredakteur der „Tiroler Krone", mischte sich unter die Gäste.
Christian Walder (links), Ehemann von Preisträgerin Stephanie Venier, genoss die entspannte ...
Christian Walder (links), Ehemann von Preisträgerin Stephanie Venier, genoss die entspannte Atmosphäre.
Es wurden zahlreiche gute Gespräche geführt.
Es wurden zahlreiche gute Gespräche geführt.

Sowohl den Feierlichkeiten in der Universität Wien als auch der Eröffnung des Wiener Weihnachtstraumes wohnten viele Tirolerinnen und Tiroler bei. Gesichtet hat die „Krone“ unter anderem: ÖGK-Tirol GF Arno Melitopulos-Daum, Renate Danler, Vizepräsidentin „Club Tirol“, Rupert Sausgruber, Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien), Tirols LH-Stv. Philip Wohlgemuth, Charlotte Sengthaler, Vorstandmitglied „Club Tirol“, Andreas Stadler, Vorstandsmitglied Hypo Tirol Landesbank, Unternehmerin und „Grande Dame“ der Sacher-Hotels, Elisabeth Gürtler-Mauthner, Dominik Schrott (Asfinag), Peter Schröcksnadel, Unternehmer und Ex-ÖSV-Präsident, und Matthias Schrom, Kommunikationschef der Landesholding Burgenland.

Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Porträt von Claus Meinert
Claus Meinert
