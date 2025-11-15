SOS-Kinderdorf: „Müssen Vertrauen neu verdienen“

Reifen wurden aufgestochen, eine Mitarbeiterin angespuckt: Mitarbeiter und Schützlinge des SOS-Kinderdorfs durchleben aktuell schwere Zeiten. Die steirische Leiterin Birgitta Thurner bezog im ORF-Interview nun öffentlich Stellung.
Die Vorwürfe wiegen schwer: Gewalt, sexueller Missbrauch oder gar Menschenhandel. Das SOS-Kinderdorf befindet sich seit Wochen in der Krise. Die steirische Leiterin Birgitta Thurner äußerte sich im ORF-Interview zur aktuellen Lage: „Dass in unserer Organisation Kinder zu Schaden gekommen sind, trifft mich sehr. Die Arbeit bei uns in der Kinder- und Jugendhilfe ist an sich schon sehr herausfordernd. Und mit dieser wochenlangen Belastung natürlich noch viel mehr.“
Mirjam Slamar-Halbedl, Leiterin des SOS-Kinderdorfs in Stübing, erzählt von Anfeindungen: „Es ist dann so weit gekommen, dass die Kinder in der Schule darauf angesprochen wurden, ob es denn bei ihnen im Kinderdorf – in ihrem Zuhause – auch so zugeht. Das hat dann auch für Retraumatisierungen gesorgt.“ Eine Mitarbeiterin sei angespuckt worden, Reifen aufgeschlitzt.
Vier-Augen-Prinzip und externe Ombudsstellen
Das Team setze auf Aufklärung und Kontrolle, sagt Thurner: „Wir versuchen mit unserem gelebten Kinderschutz, die Fehler wirklich zu minimieren. Wir haben ausschließlich ausgebildete Fachkräfte, die bei uns arbeiten. (...) Wir arbeiten im Vier-Augen-Prinzip und es gibt Stellen, wo sich die Kinder und Jugendlichen hinwenden können – externe Ombudsstellen. Wir arbeiten mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft intensiv zusammen.“
Seit dem Jahr 1962, in dem SOS-Kinderdorf in der Steiermark aktiv wurde, hat sich vieles geändert. Thurner sagt: „Wir verstehen natürlich, dass wir in Kritik stehen und wir uns das Vertrauen der Gesellschaft erst wieder neu verdienen müssen. Also ich wünsche mir da auch einen Diskurs in der Gesellschaft, dass man gemeinsam kritisch zurückschaut – damit man dann zuversichtlich in die Zukunft blicken kann.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.