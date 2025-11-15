Ferienhütte von Ex-„Bild“-Chef brennt komplett ab

Diekmann versucht trotz des Schrecks, den Urlaub zu genießen,

Nach dem ersten Schrecken scheint Diekmann seine Zeit in Argentinien aber wieder zu genießen. Am Tag nach dem Unglück veröffentlichte er ein Bild, auf dem die Sonne durch einen Baumwipfel bricht, und schrieb dazu: „Guten Morgen, Patagonien“. Zudem postete er seine Laufstrecke am Lago Paimún – einem See in der Provinz Neuquén nahe der Grenze zu Chile.