Wenn Küche und Service Hand in Hand greifen

Im Landgasthof „Zur Schubertlinde“ in Grünbach am Schneeberg läuft alles wie in einer großen Familie: Küche und Service greifen Hand in Hand, das Team hält zusammen – das spürt auch der Gast sofort.
Zwischen klirrenden Gläsern und fröhlichem Stimmengewirr balanciert Angelika Jagersberger mit routinierten Schritten ein Tablett durch den Gastraum des Landgasthofs „Zur Schubertlinde“ in Grünbach am Schneeberg. Jeder Handgriff sitzt, der Blick ist aufmerksam. Die Gastronomiefachfrau im vierten Lehrjahr ist längst ein fester Teil des Teams.
„Ich wurde gleich wie in einer kleinen Familie aufgenommen. Unsere Chefs und Kollegen sind wirklich nett – und dass der Betrieb so einen guten Ruf hat, macht mich stolz.“
Angelika Jagersberger, Gastronomiefachfrau
Zwei Jahre war Angelika in der Küche, jetzt ist sie im Service: „Man lernt hier einfach alles – das ist das Schöne an der Lehre.“ Dass sie überhaupt im Betrieb gelandet ist, war Zufall: „Mein Seniorchef war bei einer Geburtstagsfeier meines Opas.“ Seit über drei Jahren gehört sie nun zum Team. „Später will ich auf Saison gehen, um mehr Erfahrungen zu sammeln“, meint sie und greift zum Tablett.
Mitarbeiter sind Visitenkarte
„Unser Team ist wie eine erweiterte Familie“, erklärt Chefin Liane Adrigan. „Alle sollen sich wohlfühlen – wie zu Hause. Das spürt auch der Gast.“ Das Motto: Behandle alle so, wie du selbst behandelt werden willst. Dazu gehören Mitspracherecht, freie Kost und Logis, Weiterbildungen – und eine familiäre Atmosphäre. Engagierte Lehrlinge werden gerne unterstützt und gefördert. So war Angelika einen Monat auf Walz in Pistoja und ihre Kollegin Bianca wird beim Lehrlingswettbewerb Young Talents mitmachen. „Jeder Mitarbeiter ist wichtig - sie sind die Visitenkarte unseres Erfolgs“, betont Adrigan.
„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“
Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ
Nach Feierabend wird gemeinsam gelacht, gefeiert und, wenn nötig, gestritten – „wie in einer Familie.“ Besonders berührend war die Rückkehr eines langjährigen Kochs: „Er war 19 Jahre bei uns, ging der Liebe wegen weg – und kam zurück.“ Manche bleiben ein Leben lang. „Eine Mitarbeiterin ist schon über 24 Jahre bei uns - sie ist wie eine Schwester für mich.“ Denn in der Schubertlinde ist Familie gelebter Alltag.
Die Wirtsfamilie Adrigan führt den Landgasthof „Zur Schubertlinde“ in Grünbach am Schneeberg seit 1912 in fünfter Generation. 2001 übernahm Liane Adrigan gemeinsam mit ihrem Partner Harald Luf. Das stilvolle, traditionsreiche Haus wurde laufend modernisiert und verbessert. Einheimische, Seminarteilnehmer, Wanderer, Hochzeitsgäste und Pilger werden hier mit Herzlichkeit und kulinarischem Genuss verwöhnt. Zahlreiche Lehrlinge wurden und werden im Betrieb ausgebildet. Weitere Informationen unter www.schubertlinde.at