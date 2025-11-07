Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teamgeist à la Carte

Wenn Küche und Service Hand in Hand greifen

Niederösterreich: Wirtschaft
07.11.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
Familiär: Ausbilder Harals Luf, Gastronomiefachfrau Angelika Jagersberger und Wirtin Liane ...
Familiär: Ausbilder Harals Luf, Gastronomiefachfrau Angelika Jagersberger und Wirtin Liane Adrigan.(Bild: Landgasthaus „Zur Schubertlinde“)

Im Landgasthof „Zur Schubertlinde“ in Grünbach am Schneeberg läuft alles wie in einer großen Familie: Küche und Service greifen Hand in Hand, das Team hält zusammen – das spürt auch der Gast sofort.

Zwischen klirrenden Gläsern und fröhlichem Stimmengewirr balanciert Angelika Jagersberger mit routinierten Schritten ein Tablett durch den Gastraum des Landgasthofs „Zur Schubertlinde“ in Grünbach am Schneeberg. Jeder Handgriff sitzt, der Blick ist aufmerksam. Die Gastronomiefachfrau im vierten Lehrjahr ist längst ein fester Teil des Teams.

Zitat Icon

„Ich wurde gleich wie in einer kleinen Familie aufgenommen. Unsere Chefs und Kollegen sind wirklich nett – und dass der Betrieb so einen guten Ruf hat, macht mich stolz.“

Angelika Jagersberger, Gastronomiefachfrau

Zwei Jahre war Angelika in der Küche, jetzt ist sie im Service: „Man lernt hier einfach alles – das ist das Schöne an der Lehre.“ Dass sie überhaupt im Betrieb gelandet ist, war Zufall: „Mein Seniorchef war bei einer Geburtstagsfeier meines Opas.“ Seit über drei Jahren gehört sie nun zum Team. „Später will ich auf Saison gehen, um mehr Erfahrungen zu sammeln“, meint sie und greift zum Tablett.

Mitarbeiter sind Visitenkarte 

„Unser Team ist wie eine erweiterte Familie“, erklärt Chefin Liane Adrigan. „Alle sollen sich wohlfühlen – wie zu Hause. Das spürt auch der Gast.“ Das Motto: Behandle alle so, wie du selbst behandelt werden willst. Dazu gehören Mitspracherecht, freie Kost und Logis, Weiterbildungen – und eine familiäre Atmosphäre. Engagierte Lehrlinge werden gerne unterstützt und gefördert. So war Angelika einen Monat auf Walz in Pistoja und ihre Kollegin Bianca wird beim Lehrlingswettbewerb Young Talents mitmachen. „Jeder Mitarbeiter ist wichtig - sie sind die Visitenkarte unseres Erfolgs“, betont Adrigan. 

Zitat Icon

„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ

Bild: Mag. Rita Newman

Nach Feierabend wird gemeinsam gelacht, gefeiert und, wenn nötig, gestritten – „wie in einer Familie.“ Besonders berührend war die Rückkehr eines langjährigen Kochs: „Er war 19 Jahre bei uns, ging der Liebe wegen weg – und kam zurück.“ Manche bleiben ein Leben lang. „Eine Mitarbeiterin ist schon über 24 Jahre bei uns - sie ist wie eine Schwester für mich.“ Denn in der Schubertlinde ist Familie gelebter Alltag. 

Landgasthof „Zur Schubertlinde“

Die Wirtsfamilie Adrigan führt den Landgasthof „Zur Schubertlinde“ in Grünbach am Schneeberg seit 1912 in fünfter Generation. 2001 übernahm Liane Adrigan gemeinsam mit ihrem Partner Harald Luf. Das stilvolle, traditionsreiche Haus wurde laufend modernisiert und verbessert. Einheimische, Seminarteilnehmer, Wanderer, Hochzeitsgäste und Pilger werden hier mit Herzlichkeit und kulinarischem Genuss verwöhnt. Zahlreiche Lehrlinge wurden und werden im Betrieb ausgebildet. Weitere Informationen unter www.schubertlinde.at

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Niederösterreich
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
7° / 12°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
6° / 12°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
6° / 12°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
6° / 12°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
6° / 12°
Symbol heiter

krone.tv

Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
135.763 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Sport-Mix
Flitterwochen auf den Malediven krönten Traumjahr
92.484 mal gelesen
Nach der Hochzeit im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs im Juni folgten für ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
86.159 mal gelesen
Mehr Niederösterreich: Wirtschaft
Ideen, die verbinden
Ein gutes Team ist wie ein Uhrwerk
Teamgeist à la Carte
Wenn Küche und Service Hand in Hand greifen
Jeder Strich sitzt
Malereiwerkstatt – gemeinsam Spuren hinterlassen
Dreikönigshof
Familienbetrieb in 4. Generation – gemeinsam stark
Service & Beratung
Alle Jahre wieder shoppen für das Christkind
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf